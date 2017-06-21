Губернатор Кузбасса Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике

О состоянии главы региона журналистам расскажут 22 июня на пресс-конференции в администрации Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике. Cейчас глава региона чувствует себя хорошо, сообщили Сибдепо в пресс-службе АКО.

«22 июня состоится пресс-конференция, во время которой журналистам подробно расскажут о состоянии главы региона», — рассказали изданию в АКО.

Как сообщил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин, операция прошла успешно, сейчас губернатор проходит реабилитацию.

«Он живой человек, это со всеми может случиться. Через две недели, по моим данным из региона, он выйдет на работу, — сказал Антон Горелкин.

Напомним, Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая. И.о. был назначен Владимир Чернов. Позднее неоднократно появлялась информация о продлении отпуска губернатора.