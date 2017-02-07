Губернатор Кузбасса поручил главам территорий застраховать всё муниципальное имущество

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев поручил главам территорий застраховать до 30 марта всё муниципальное имущество. Соответствующее заявление глава области сделал на селекторном совещании по обеспечению безопасности и жизнедеятельности региона в рамках подготовки к весеннему паводку.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Аман Тулеев также дал поручение ликвидировать все действующие в области ледовые переправы до 20 марта.

«Нужно провести распиловку переправ в местах примыкания к берегу, зачернить лёд, а лучше – провести взрывные работы, чтобы в последующем переправа не стала затором. В ходе рейдов в местах массового скопления рыболовов провести беседы, разместить информацию об опасности выхода на лёд и ответственности за нарушение запретов», – сказал Аман Тулеев.

Также губернатор напомнил, что в регионе стартовало страхование от паводка. По закону кузбассовцы смогут застраховать имущество от затопления только до начала ледохода.

В рамках селектора Аман Тулеев также назвал управляющие компании, которые плохо вывозят снег.