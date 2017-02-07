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Губернатор Кузбасса поручил главам территорий застраховать всё муниципальное имущество

Губернатор Кузбасса поручил главам территорий застраховать всё муниципальное имущество

Аман Тулеев провёл селекторное совещание по подготовке к весеннему паводку.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев поручил главам территорий застраховать до 30 марта всё муниципальное имущество. Соответствующее заявление глава области сделал на селекторном совещании по обеспечению безопасности и жизнедеятельности региона в рамках подготовки к весеннему паводку.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Аман Тулеев также дал поручение ликвидировать все действующие в области ледовые переправы до 20 марта.

«Нужно провести распиловку переправ в местах примыкания к берегу, зачернить лёд, а лучше – провести взрывные работы, чтобы в последующем переправа не стала затором. В ходе рейдов в местах массового скопления рыболовов провести беседы, разместить информацию об опасности выхода на лёд и ответственности за нарушение запретов», – сказал Аман Тулеев.

Также губернатор напомнил, что в регионе стартовало страхование от паводка. По закону кузбассовцы смогут застраховать имущество от затопления только до начала ледохода.

В рамках селектора Аман Тулеев также назвал управляющие компании, которые плохо вывозят снег.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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