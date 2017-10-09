Губернатор Омской области оставил свой пост

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, сообщает РБК. Как и 9 других глав регионов, покинувших свои посты за последние 2 недели, Назаров написал заявление «по собственному желанию». Со ссылкой на источники в правительстве Омской области, издание сообщает, что губернатор попрощался со своими заместителями ещё неделю назад, второго октября. Ещё до этого времени ряд изданий анонсировали его скорую отставку.

Путин успел не только подписать приказ о назначении временного главы области, но и провёл с ним встречу. На место Назарова назначен Александр Бурков – депутат Госдумы от «Справедливой России» и заместитель главы фракции. Подчёркивается, что связей с Омском Бурков ранее не имел – его политическая карьера протекала в Свердловской области и в Москве.