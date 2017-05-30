Культура
Кузбасс

Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса даст завершающий концерт в сезоне

Закрытие концертного сезона состоится 2 июня.

2 июня в 18:30 на сцене кемеровской филармонии выступит Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса. Музыканты выступят в последний раз в этом концертном сезоне.

«В финальную программу включены шедевры, которые неизменно, сколько бы они ни звучали, вызывают самый восторженный приём и самые положительные эмоции у слушателей, — отметили в филармонии. — Коллектив завершает концертный сезон, но это не значит, что музыканты будут отдыхать всё лето. Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса готовится к гастролям в Китай: в июле и сентябре наши музыканты выступят на лучших концертных площадках Поднебесной».

На концерте оркестр исполнит увертюры Д. Россини к опере «Сорока-воровка», И. Штрауса к оперетте «Летучая мышь», «Итальянское каприччио» П.И. Чайковского, «Венгерские танцы» И. Брамса, «Славянские танцы» А. Дворжака и многое другое.

Концерт продлится около двух часов. Стоимость билетов составляет от 300 до 800 рублей.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: kemfil.ru

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