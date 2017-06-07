Новости
Кузбасс
ГУФСИН приглашает кузбассовцев в детский оздоровительный комплекс «Звёздный»

ГУФСИН приглашает кузбассовцев в детский оздоровительный комплекс «Звёздный»

Лагерь расположен на берегу Томи в районе села Старочервово.

Кузбассовцев приглашают в детский оздоровительный комплекс «Звёздный». Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, в этом году в лагере проведут два сезона: с 14 июня по 4 июля и с 7 по 27 июля.

«Комплекс расположен в живописном бору на берегу Томи в районе с. Старочервово в 40 км от Кемерова. Территория лагеря представляет собой уникальный уголок природы – вековые сосны, а вокруг – бесконечные лесные просторы, поля», – добавили в пресс-службе.

Количество детей в смене составляет 132 человека, а в отряде – 25.

Безопасность детей на территории «Звёздного» обеспечивается сотрудниками отряда спецназначения ГУФСИН и полиции круглосуточно.

См. также

На территории лагеря расположены четыре спальных корпуса, столовая, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Функционируют библиотека и развивающие кружки: танцевальный, изостудия, художественная обработка дерева, вокал, прикладное творчество, спортивные секции.

По вопросу приобретения путёвок и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону в Кемерове: 8 (384-2) 61-35-50.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Самая красивая мама: фоторепортаж с финала конкурса «Миссис Кузбасс-2017»

Как выбирали самую красивую маму Кузбасса
Гид

День города-2017 в Кемерове: план мероприятий

Куда сходить 12 июня
Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Чтиво

«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Как прошёл праздник в центре "Маленький принц"

Сегодня в Кемерове

Популярное