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Хакеры опубликовали сообщение о ракетном ударе РФ по США в аккаунте New York Times в Twitter

Хакеры опубликовали сообщение о ракетном ударе РФ по США в аккаунте New York Times в Twitter

По факту хакерского взлома в газете проводят расследование.

Хакеры опубликовали сообщение о ракетном ударе РФ по США в аккаунте New York Times в Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

По информации «Российской газета», сообщение разместили около 10 утра по местному времени, а через несколько минут было заменено заявлениями от имени хакерской группы OurMine. OurMine утверждала, что сообщение о России опубликовал не связанный с ней хакер и она повторно взломала аккаунт газеты, чтобы удалить эту запись. Примерно через 15 минут были удалены и эти записи.

Отмечается, что в газете по факту хакерского взлома проводят расследование.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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