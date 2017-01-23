Хакеры опубликовали сообщение о ракетном ударе РФ по США в аккаунте New York Times в Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

По информации «Российской газета», сообщение разместили около 10 утра по местному времени, а через несколько минут было заменено заявлениями от имени хакерской группы OurMine. OurMine утверждала, что сообщение о России опубликовал не связанный с ней хакер и она повторно взломала аккаунт газеты, чтобы удалить эту запись. Примерно через 15 минут были удалены и эти записи.

Отмечается, что в газете по факту хакерского взлома проводят расследование.