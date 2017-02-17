Китайский дедушка стал бабушкой в 72 года

Известная русская присказка про бабушку, которая могла бы стать дедушкой, имей она мужские первичные половые признаки, с точностью до наоборот воплотилась в жизнь в Пекине. Там 72-летний дедушка не стал дожидаться переселения душ, а заплатил пластическому хирургу и стал бабушкой.

После многочасовой операции Синь Юэ получил грудные импланты и женский половой орган, сообщает chinadaily.com.

«Моё желание стать женщиной, наконец, исполнилось», – заявила новоиспечённая леди местным СМИ после операции.

Синь должен был выполнить ряд тестов и ответить на более чем 1000 вопросов, перед тем как идти под нож, чтобы была гарантия, что он действительно готов к смене пола. Он был одним из трёх сыновей, но в детстве, по его словам, часто одевался как девочка, потому что его родители «на самом деле хотели иметь дочь».

К слову, сам Синь женился в 1970 году, и три года спустя у него родилась дочь. На операцию в Хуэйчжоу он приехал в сопровождении своей бывшей жены Лэн Жуй, которая заявила, что полностью поддерживает решение своего мужа. Супруги в разводе с 2000 года.

«Синь прошла путь от моего мужа до моей близкой подруги, и наши отношения теперь больше похожи на отношения сестёр», — призналась госпожа Жуй.

Высокие отношения!