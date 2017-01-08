Huawei планирует выпускать телефоны с искусственным интеллектом

Китайский производитель смартфонов Huawei планирует создать телефон с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Эти аппараты новой концепции станут своеобразным «мостиком» между цифровым миром и окружающей нас действительностью. Такой «интеллектуальный» телефон будущего фактически будет роботом с высокой производительностью, правда, без рук и ног. Он станет еще более «умным» помощником человека», — цитирует ТАСС главу коммерческого подразделения корпорации Ричарда Юй.

Представитель компании отметил, что гаджет сможет обрабатывать и распознавать динамические изображения окружающей действительности, действуя в соответствии с встроенной в него системой принятия решений в реальном времени. Телефон планируют оборудовать сенсорным экраном, а также пневматическим и вкусовым датчиками.