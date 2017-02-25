Новости
Россия и Мир
Художник из Уфы Салават Фидай вырезал бюст Путина на кончике карандаша (видео)

Художник из Уфы Салават Фидай вырезал бюст Путина на кончике карандаша (видео)

Ещё у него есть Трамп, Дарт Вейдер, Бременские музыканты, Эйфелева башня и много других интересных микроскульптур из грифеля.

Там, где большинство из нас видят только простой карандаш, художник-иллюстратор из Уфы Салават Фидай видит материал для очередного шедевра – миниатюрной скульптуры на кончике заточенного грифеля. Его разнообразная коллекция микроскульптур насчитывает уже несколько десятков работ от Эйфелевой башни до Бременских музыкантов, а недавно Салават решил попробовать себя в качестве портретного скульптора.

См. также

Он уже создал несколько таких бюстов, среди которых американский президент Дональд Трамп, а 24 февраля он выложил на своей страничке в Instagram новую работу — микроскульптуру российского президента Владимира Путина.

См. также

Четыре дня работы он уместил в одноминутный  ролик и выложил его в Instagram.

Putin microsculpture Four days work in 1 minute time-lapse video Music: Russian anthem — remix Unknown artist

A post shared by Salavat Fidai (@salavat.fidai) on

«Я нахожу вдохновение в поп-культуре, искусстве, на фотографиях зданий и памятников из моих путешествий, а иногда даже у моих подписчиков в Instagram», — цитирует Салавата cntraveller.in.

К слову, на страничку salavat.fidai в Инстаграме уже  подписалось более полумиллиона пользователей.

Среди хобби художника также роспись спичечных коробков, фото овощей и фруктов, а также рисование на семенах различных растений.

См. также
Текст: Роман Янченко.
Фото: Салават Фидай

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Блины цвета хаки: как провести большие выходные в Кемерове

Сибдепо советует, куда сходить на Масленицу и в День защитника Отечества
Тачка недели

Стальной монстр для раллийных гонок за 280 тысяч рублей

Рассказываем об эксклюзивном автомобиле, который вы не увидите ни в одном автосалоне Вселенной
Еда

Рестораны и «ревизоры»: интервью с управляющей «Мюнхеном»

Руководитель большого ресторана о том, насколько всё страшно в этом бизнесе
Чтиво

8 типов клиентов, которых ненавидят парикмахеры

Как не стоит вести себя, садясь в парикмахерское кресло

Сегодня в Кемерове

Популярное