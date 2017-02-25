Художник из Уфы Салават Фидай вырезал бюст Путина на кончике карандаша (видео)

Ещё у него есть Трамп, Дарт Вейдер, Бременские музыканты, Эйфелева башня и много других интересных микроскульптур из грифеля.

Там, где большинство из нас видят только простой карандаш, художник-иллюстратор из Уфы Салават Фидай видит материал для очередного шедевра – миниатюрной скульптуры на кончике заточенного грифеля. Его разнообразная коллекция микроскульптур насчитывает уже несколько десятков работ от Эйфелевой башни до Бременских музыкантов, а недавно Салават решил попробовать себя в качестве портретного скульптора.

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Он уже создал несколько таких бюстов, среди которых американский президент Дональд Трамп, а 24 февраля он выложил на своей страничке в Instagram новую работу — микроскульптуру российского президента Владимира Путина.

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Четыре дня работы он уместил в одноминутный ролик и выложил его в Instagram.

Putin microsculpture Four days work in 1 minute time-lapse video Music: Russian anthem — remix Unknown artist A post shared by Salavat Fidai (@salavat.fidai) on Feb 24, 2017 at 8:31am PST

«Я нахожу вдохновение в поп-культуре, искусстве, на фотографиях зданий и памятников из моих путешествий, а иногда даже у моих подписчиков в Instagram», — цитирует Салавата cntraveller.in.

К слову, на страничку salavat.fidai в Инстаграме уже подписалось более полумиллиона пользователей.

Среди хобби художника также роспись спичечных коробков, фото овощей и фруктов, а также рисование на семенах различных растений.