Художник-постановщик «Матрицы» рассказал, что скрывает знаменитый зелёный код

Художник-постановщик трилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что в зелёном коде на заставке фильма он спрятал рецепт суши. Об этом сообщают РИА Новости.

Как поделился Уайтли в интервью, он одолжил иероглифы у поваренной книги своей жены-японки. Художник-постановщих очень любит рассказывать историю происхождения знаменитого зелёного кода.

Фильм «Матрица» был снят в 1999 году. В 2013 зритель увидел ещё две части знаменитой трилогии: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Режиссёрами картины стали братья Вачовски (после смены пола в 2012 году известны как сёстры Вачовски).