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Художник, создавший оленёнка Бэмби умер в 106 лет

Студия Уолта Диснея прощается с человеком-легендой.

Микроблог музея Walt Disney Family Museum в своём Twitter сообщил о смерти художника Тайруса Вонга, ставшего знаменитым, благодаря своим рисункам сказочного оленёнка Бэмби.

«Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106. Наши мысли с семьей Вонга», — говорится в сообщении музея.

Тайрус Вонг работал в студии Уолта Диснея всего три года — с 1938 по 1941. Его наброски оленёнка Бэмби определили стиль одного из самых успешных мультфильмов XX века и послужили вдохновением для аниматоров. Уйдя из студии после массовой забастовки её работников, Вонг впоследствии прославился, как всемирно известный живописец, монументалист, керамист, литограф, дизайнер и создатель воздушных змеев. В 2001 году он был официально признан «легендой Диснея».

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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