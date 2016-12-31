Художник, создавший оленёнка Бэмби умер в 106 лет

Микроблог музея Walt Disney Family Museum в своём Twitter сообщил о смерти художника Тайруса Вонга, ставшего знаменитым, благодаря своим рисункам сказочного оленёнка Бэмби.

«Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106. Наши мысли с семьей Вонга», — говорится в сообщении музея.

Тайрус Вонг работал в студии Уолта Диснея всего три года — с 1938 по 1941. Его наброски оленёнка Бэмби определили стиль одного из самых успешных мультфильмов XX века и послужили вдохновением для аниматоров. Уйдя из студии после массовой забастовки её работников, Вонг впоследствии прославился, как всемирно известный живописец, монументалист, керамист, литограф, дизайнер и создатель воздушных змеев. В 2001 году он был официально признан «легендой Диснея».