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Кузбасс

ИФК «Мера» провела первую в Кузбассе электронную регистрацию сделки с недвижимостью

Сделка состоялась через веб-приложение от «Сбербанка».

Первая в Кузбассе электронная регистрация сделки купли-продажи недвижимости состоялась в офисе инвестиционно-финансовой компании «Мера» через веб-приложение от «Сбербанка».

Данная услуга появилась в России недавно. Её суть заключается в том, что пакет необходимых документов направляется в Росреестр в электронном виде. Документы, подтверждающие регистрацию, приходят на личную электронную почту клиента также в электронном формате. Пока регистрация таким способом возможна не во всех случаях – в частности, по ипотечным сделкам данный сервис доступен только клиентам «Сбербанка».

Отметим, для клиентов ИФК «Мера» и ранее организовывалась регистрация в офисе компании с участием специально приглашенных сотрудников Росреестра. Новый сервис открывает ещё более широкие возможности – к примеру, можно приобрести недвижимость или земельный участок в любом городе России, оформив ипотечный кредит и зарегистрировав право собственности дистанционно.

В компании «Мера» отметили,  что «к минусам этой услуги можно отнести её стоимость, но в ряде случаев экономия времени на визит в госучреждение или в банк это оправдывает».

На правах рекламы
Фото: http://i-mera.ru/

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