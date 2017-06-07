ИФК «Мера» – теперь и в Москве

Собственная квартира в столице – символ достатка и мечта многих людей. Отныне кемеровчане могут совершить такую покупку максимально быстро и выгодно, обезопасив себя и свои деньги от ненужного риска. Хорошо всем нам знакомая и отлично зарекомендовавшая себя в Кемерове высоким уровнем сервиса компания «МЕРА» открыла офис продаж в Москве.

Как рассказали в ИФК «Мера», московский офис компании существует уже около полугода – в настоящее время застройщик реализует собственный проект в Подмосковном городе Воскресенск. В стадии разработки ещё несколько проектов, что и обусловило целесообразность открытия представительства компании «на месте».

«Довольно быстро мы поняли, что наш опыт работы на рынке недвижимости, приобретённый в Кемерове, может быть успешно применён и в Москве, поэтому в первых числах июня наш столичный офис открылся для клиентов, – рассказал ведущий менеджер нового офиса Евгений Яшенков. – Как и в Кемерове, мы оказываем здесь полный спектр услуг с жилой недвижимостью – покупка и продажа как на первичном, так и на вторичном рынках. Стоимость услуги по продаже – 3% от цены объекта, услуги по подбору жилья оказываем бесплатно. Сейчас ведём переговоры о заключении агентских договоров с московскими застройщиками».

К слову, начать подбор «квартиры мечты» в Москве или Московской области кемеровчане могут и в Кемерове, обратившись в местный офис компании «Мера».

«Но, как правило, покупатели предпочитают сразу взаимодействовать с менеджером, который видит объекты своими глазами», – добавил Евгений Яшенков.

Ситуация на столичном рынке недвижимости сейчас вполне благоприятствует покупкам: цены на новостройки стабилизировались, стоимость объектов на вторичном рынке за последнее время снизилась, снизились также ипотечные ставки.

В Москве сотрудники ИФК «Мера» ждут клиентов по адресу: проспект Вернадского 8А, БЦ «Сильвер Хаус», башня А, офис 301, 3 этаж, ориентир – станция метро «Университет», телефон: 8(495) 744-74-05 (круглосуточно, без выходных).

Сайт: i-mera.ru.

Тел.: +7 (3842) 67-13-15.