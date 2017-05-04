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Игровой автомат с живыми котятами появился в Китае

Игровой автомат с живыми котятами появился в Китае

Многие пользователи соцсетей осудили новинку.

В одном из парков развлечений Китая установили автомат с живыми котятами. Он похож на известный аналог с мягкими игрушками.

За ограниченное время игрок должен успеть схватить и вытащить при помощи манипулятора животное. Об этом сообщают «Известия».

В Сети даже опубликовали видео игры на таком автомате. Многие пользователи соцсетей осудили новинку. По их мнению, игру на таком устройстве можно отнести к жестокому обращению с животными.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: twitter.com / Shanghaiist.com.
Фото: Google Images.

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