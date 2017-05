Игровой автомат с живыми котятами появился в Китае

В одном из парков развлечений Китая установили автомат с живыми котятами. Он похож на известный аналог с мягкими игрушками.

За ограниченное время игрок должен успеть схватить и вытащить при помощи манипулятора животное. Об этом сообщают «Известия».

В Сети даже опубликовали видео игры на таком автомате. Многие пользователи соцсетей осудили новинку. По их мнению, игру на таком устройстве можно отнести к жестокому обращению с животными.

This claw machine is so rigged. pic.twitter.com/JEf6Uio2vD

— Shanghaiist.com (@shanghaiist) May 2, 2017