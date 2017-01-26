IKEA снизит цены в российских магазинах сети

Каждый пятый товар ритейлера подешевеет на 15 – 20%.

26 января IKEA намерена объявить о снижении цен в российских магазинах сети. Каждый пятый товар ритейлера подешевеет на 15 – 20%. Стоимость некоторых товаров ритейлера уменьшится на 40%. Об этом рассказал газете «Ведомости» гендиректор сети в России Вальтер Каднар.

«Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году», – пояснил Вальтер Каднар.

Отмечается, что к 2020 году IKEA планирует добиться роста выручки до 50 млрд евро. В настоящее время Россия является значимым для шведской компании регионом. Ритейлер выделяет РФ как четвёртую крупнейшую территорию по доле в выручке.