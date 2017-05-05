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Илья Середюк обозначил срок окончания ремонта дороги на Кузбасском мосту

Илья Середюк обозначил срок окончания ремонта дороги на Кузбасском мосту

Сейчас специалисты ведут работы на нескольких участках одновременно.

5 мая глава города Илья Середюк проверил участки города, на которых проходят дорожно-строительные и ремонтные работы. Также мэр обозначил сроки окончания ремонта дороги на Кузбасском мосту.

«В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году мы отремонтируем главные магистральные улицы, проведём ремонт на 33 крупных участках. Всего восстановят и улучшат 61 километр дорог в Кемерове. Это чуть больше 10% от общей протяжённости улично-дорожной сети. На эти цели мы потратим более 1,1 млрд рублей», — рассказал Илья Середюк.

Ремонт на участке дороги по улице Терешковой от проспекта Октябрьского до проспекта Шахтёров, по словам главы города, закончат в течение двух недель.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: архив Сибдепо.

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