В Кемерове торжественно открыли бульвар Строителей

В пятницу, 20 октября, мэр Кемерова Илья Середюк и заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов открыли бульвар Строителей в областном центре. Для горожан теперь доступны многочисленные площадки, как для детей, так и для спортсменов. Желающие могут попробовать блюда полевой кухни.

«Уважаемые кемеровчане! От своего имени и от имени губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, от всей души поздравляем вас с открытием такого уникального объекта для города Кемерово. Хотелось бы поблагодарить проектировщиков, строителей и лично главу города, который принимал участие в реализации проекта», — сказал заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов.

По словам Дмитрия Кудряшова, реконструкция затронула 15 тысяч квадратных метров пешеходной зоны. Вся работа выполнена качественно и в кратчайшие сроки.

«Ровно год назад на этом месте были плиты, торчала арматура, мы ходили и запинались. 40 лет назад строители ввели в эксплуатацию бульвар Строителей, но по правую сторону от него ничего не было. Бульвар Строителей всегда был центральным объектом в Ленинском районе: здесь мамы катали коляски, играли дети и просто отдыхали кемеровчане. Хотелось бы поблагодарить весь коллектив компании, который в кратчайшие сроки подарил городу такую красоту», — заявил глава города Кемерово Илья Середюк.

В рамках открытия бульвара Строителей состоялось торжественное награждение тех, кто принял участие в реконструкции бульвара.