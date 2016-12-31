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Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом

Мэр записал своё первое новогоднее видеообращение на посту главы города.

Избранный в 2016 году мэр Кемерова Илья Середюк записал своё первое новогоднее обращение к горожанам.

«Уходящий год был особенным. В рамках подготовки ко Дню Шахтёра в нашем городе появились новые школы, детские комбинаты, объекты здравоохранения, спорта, дороги, парки, скверы. Мы возродили городскую программу ремонта дворовых территорий. Я хочу поблагодарить всех кемеровчан за их активную позицию, творчество, инициативу, за помощь и реальные дела», — сказал Илья Середюк.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: комитет по работе со СМИ администрации г. Кемерово
Фото: архив Сибдепо.

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