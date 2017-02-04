Илья Середюк проверил, как достраивается дом от застройщика «Тибет СВ»
Жильцы ждут сдачи этого долгостроя больше 10 лет.
Глава города Кемерово Илья Середюк проинспектировал ход работ в жилом доме 5/1 на Молодёжном проспекте.
«Месяц назад мы нашли вариант окончания работ и составили график. Очень важно, чтобы он выполнялся. Система вентиляции смонтирована полностью. Завершены работы по устройству стяжки пола первого этажа первого подъезда. Запущены тепловые узлы: тепло подано в 76 квартир из 114 и на лестничные клетки первого подъезда. На 95% закончили облицовку фасада керамогранитом. Остекление лоджий – в работе», — написал глава г. Кемерово 4 февраля на своей странице в Facebook.
Напомним, строительство этого дома компания «Тибет СВ» начала ещё в начале 2007 года, а срок сдачи был назначен на 2013 год. Дольщики неоднократно подавали в суд и выигрывали судебные процессы, но на ход строительства это не влияло. В настоящее время дом достраивается под особым контролем администрации города Кемерово. Ещё два дома, работу над которыми начинал работу «Тибет СВ», переданы другому застройщику по распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
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