Илья Середюк проверил работу дорожно-строительной компании в Кемерове

5 мая глава города Кемерово Илья Середюк проверил функционирование завода дорожно-строительной компании «Стройдорэкспорт». Выезд на предприятие прошёл в рамках подготовки к проведению ремонтных и дорожно-строительных работ в Кемерове и выполнения программы «Безопасные и качественные дороги».

Компания «Стройдорэкспорт» выиграла аукцион на проведение ремонта дорог в Кемерове. На заводе предприятия изготавливают необходимые для восстановления и обновления полотна составы и материалы.

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По словам генерального директора копании Сергея Апарина, производство дорожного покрытия ведётся при регулярном лабораторном контроле, все элементы на качество и соответствие ГОСТу проверяют специалисты.

«Для нас важно, чтобы асфальт, который мы будем укладывать на участки, отвечал всем требованиям и ГОСТам. Мы посещаем предприятия подрядчиков, которые выиграли конкурсы на ведение дорожных работ. Убеждаемся, что на дорогах Кемерова работают достойные компании», – рассказал Илья Середюк.

Глава города положительно оценил состояние завода и процесс работ.

Также во время объезда города мэр обозначил срок окончания ремонта дороги на Кузбасском мосту и добавил, что после майских праздников дорожники приступят к восстановлению полотна на улице Автозаводской.