Илья Середюк рассказал о планах отремонтировать вторую часть бульвара Строителей в Кемерове

Областной центр примет участие в конкурсной программе на строительство объекта в следующем году.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, что в 2018 году город примет участие в конкурсной программе на реконструкцию второй части бульвара Строителей. В планы городской власти входит модернизация общественного пространства от бульварного кольца в сторону кинотеатра «Аврора».

«Мы знаем, что там заброшенная территория. По сути, это транзитная зона: люди от остановок идут к дому и не задерживаются там. Мы меняем общественное пространство, которое не работает и не даёт социального эффекта. Мы надеемся, при поддержке ООО «КБ Стрелка», поучаствовать в конкурсе в 2018 году», — заявил Илья Середюк на пресс-конференции, приуроченной к открытию в Кемерове бульвара Строителей.

По словам градоначальника, в последующие годы городские власти уделят внимание нескольким городским улицам, в том числе Н. Островского, Кирова и Дзержинского, но сначала отремонтируют вторую часть бульвара.