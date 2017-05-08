Илья Середюк возложил цветы к мемориалу героям войны в Ягуново

В посёлке Ягуново прошёл митинг «1418 шагов до Победы», сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

«Нет такой семьи, которой бы не коснулась война, и все мы храним память о наших героях. В посёлке Ягуновский торжества в честь Дня Победы всегда проходят в особой атмосфере: жители заранее к ним готовятся и активно участвуют во всех памятных и праздничных событиях. Сегодня утром с ветеранами почтил память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу в Парке Победы», — написал глава города в Facebook.