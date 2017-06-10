Илья Середюк записал видеообращение к кемеровчанам

Глава города Кемерово Илья Середюк разместил в своём аккаунте во «ВКонтакте» праздничное поздравление ко Дню города.

«Кемерово – это уникальный город. За небольшой исторически-временной отрезок он пережил эпоху своего развития и становления. Сегодня это не только административный центр, но центр промышленности, экономики, образования, науки, здравоохранения и культуры. Но главное богатство и достояние нашего города – это кемеровчане», — заявил Илья Середюк.