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Илья Середюк записал видеообращение к кемеровчанам

Мэр Кемерова поздравил жителей города с наступающим праздником.

Глава города Кемерово Илья Середюк разместил в своём аккаунте во «ВКонтакте» праздничное поздравление ко Дню города.

«Кемерово – это уникальный город. За небольшой исторически-временной отрезок он пережил эпоху своего развития и становления. Сегодня это не только административный центр, но центр промышленности, экономики,  образования, науки, здравоохранения и культуры. Но главное богатство и достояние нашего города – это кемеровчане», — заявил Илья Середюк.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: VK/Илья Середюк
Фото: архив Сибдепо.

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