Инфоцентр «Крымский мост» объявил о старте песенно-стихотворного конкурса

Инфоцентр «Крымский мост» объявил о старте творческого конкурса, который посвящён российской стройке века. Все желающие могут подать заявку на участие на официальном сайте проекта.

Лучшую песню российские звёзды исполнят на «Новой волне» в Сочи, а избранные стихотворения войдут в сборник «Крымский мост». Победитель конкурса поедет вместе с делегацией на стройку моста. Творческие работы будут принимать до 31 июля 2017 года.

Итоги конкурса подведут члены профессионального жюри: певица Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и Алёна Свиридова. Кроме того, конкурсные работы будут оценивать Игорь Крутой, Виктор Дробыш и Лариса Вербицкая, а также другие медийные персоны.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Крымского моста.