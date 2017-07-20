Инспекторы ГИБДД поймали за рулём «семёрки» 13-летнего кемеровчанина

В Кемерове инспекторы ГИБДД заметили в Заводском районе автомобиль ВАЗ-217, боковые стёкла которого были сильно затонированы. Сотрудники Госавтоинспекции решили остановить автотранспорт и пресечь нарушение. Когда водитель отечественного автомобиля остановился, сотрудники ГИБДД были удивлены. Машиной управлял 13-летний подросток. Кроме него в салоне автомобиля находился ещё один несовершеннолетний.

«Юный водитель пояснил, что автомобиль принадлежит его знакомому. Его тут же отстранили от управления автомобилем. «Семёрку» поместили на эвакуатор и увезли на спецстоянку. Вместе с тем на место остановки были вызваны родители подростка, а также инспекторы по делам несовершеннолетних», — сообщили в отделении пропаганды гороской ГИБДД.

В силу того, что юный кемеровчанин не достиг 14-летнего возраста, к административной ответственности привлекли его родителей. Материалы по факту нарушения уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД обращаются к кузбассовцам с просьбой контролировать времяпрепровождение своих детей. Несовершеннолетним категорически запрещено садиться за руль автомобиля. Управлять машиной можно только с 18 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей транспорту категории.