Инспекторы «Сибуправтодора» оценили кемеровские дороги

Замначальника «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин проверил, как ремонтируют дороги в Кемерове.

В городской администрации пояснили, что «Сибуправтодор» проводит инспектирование объектов, вошедших в проект «Безопасные и качественные дороги». В областном центре прошло восемь проверок, было зафиксировано 26 замечаний.

«Для объёма выполненных работ такое количество замечаний – в пределах разумного допуска. Среди субъектов, которые мы контролируем, Кемерово выглядит на твёрдую четвёрку», – сообщил Дмитрий Батурин.

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Глава Кемерова Илья Середюк отметил, что на сегодня уже выполнено 50% работ. Гарантия на дороги, отремонтированные по проекту, составит от четырёх до шести лет, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Мы не откроем финансирование на те дороги, которые имеют замечания до тех пор, пока не получим положительные результаты проб асфальта. Мы реализуем принцип, при котором каждый отвечает за свою работу и только после её качественного выполнения получает оплату», – заявил глава города.

Напомним, на реализацию проекта в областном центре в 2017 году направят 1 млрд 250 млн рублей. 625 млн рублей – это деньги из федерального бюджета, 312,5 млн рублей — из областной казны и 312,5 млн рублей – из городской.