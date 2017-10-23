Интернет-пользователи собирают деньги на памятник «космической кошке»

Пользователи краудфандинговой платформы Kickstarter открыли сбор средств на памятник кошки по кличке Фелисетт, чей полёт в космос был достоверно подтверждён. Интернет-пользователи считают, что животное незаслуженно оставили без памятника, сообщает телеканал «360».

Известно, что кошка совершила свой полёт во имя науки 18 октября 1963 году. Животное выбрали из 13 других кошек. Кошка-космонавт была спокойнее остальных животных и имела меньшую массу, чем другие.

В настоящее время неравнодушные интернет-пользователи собрали на монумент кошке 10 тысяч фунтов стерлингов (760 тысяч рублей). Где установят памятник пока неизвестно.