Ипотека от 10,6% – для клиентов ИФК «Мера»

Оформить ипотечный кредит на самых выгодных условиях и получить ставку ниже, чем базовая процентная ставка банка возможно. Для этого необходимо оформить заявку через надёжную компанию. Например, для клиентов ИФК «Мера» в январе действуют специальные предложения в целом ряде банков-партнёров.

«Высокий статус ключевого партнёра банка даёт преимущества прежде всего нашим клиентам, и мы уж постарались его получить: показали в прошлом году отличные результаты работы. Например, ВТБ Банк Москвы выдаёт ипотеку нашим клиентам на супервыгодных условиях, минус 2% от базовой ставки! Данная скидка распространяется не только на новостройки, но и на квартиры и дома вторичного рынка», – заявили в офисе компании.

По оценкам экспертов, сейчас наступил уникальный момент для покупки недвижимости: собственные программы банков очень комфортные (ставки начинаются от 10,6% годовых, что является историческим минимумом для России), однако спрос ещё не успел оживиться, так что цены пока не пошли вверх.

Подробную информацию о действующих предложениях в офисе продаж ИФК «Мера» можно получить по телефону: (3842) 67-13-15 (круглосуточно, без выходных).