Иркутский контактный центр Tele2: за два года обработано 16 миллионов звонков
Оператор связи рассказал об итогах работы call-центра.
Tele2 рассказала о результатах двух лет работы иркутского контактного центра компании. Сотрудники центра ответили более чем на 16 миллионов обращений абонентов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды.
Чаще других на единый бесплатный номер 611 обращаются за консультацией абоненты Иркутской области, Красноярского края и Омской области. 95,63% клиентов оценили работу сотрудников контактного центра и скорость решения вопроса на «отлично».
Одним из ключевых направлений работы клиентского сервиса Tele2 является поддержка пользователей в интернете. Операторы консультируют абонентов по электронной почте, в мессенджерах Viber и Telegram и онлайн-чате на tele2.ru. Также на вопросы клиентов отвечают официальные представители компании в популярных социальных сетях.
«Один из базовых принципов обслуживания Tele2 – быть там, где удобно клиенту, — сообщила директор по клиентскому сервису Tele2 Наталья Лошкарева. — Мы видим, как стремительно растет популярность цифровых каналов обслуживания − все больше наших абонентов выбирают интернет для общения с консультантами. Первыми среди российских операторов мы запустили сервисную поддержку в мессенджерах Viber и Telegram, где абонентов консультируют сотрудники контактного центра, наделенные широкими полномочиями, что помогает им решать большинство вопросов клиентов в кратчайшие сроки. При этом наши абоненты всегда могут обратиться в звонковый центр, в салон связи или самостоятельно управлять услугами в личном кабинете. Все это позволяет нам удерживать качество клиентского сервиса на самом высоком уровне, о чем свидетельствует оценка работы нашей службы абонентами компании».