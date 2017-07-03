Иркутский контактный центр Tele2: за два года обработано 16 миллионов звонков

Tele2 рассказала о результатах двух лет работы иркутского контактного центра компании. Сотрудники центра ответили более чем на 16 миллионов обращений абонентов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды.

Чаще других на единый бесплатный номер 611 обращаются за консультацией абоненты Иркутской области, Красноярского края и Омской области. 95,63% клиентов оценили работу сотрудников контактного центра и скорость решения вопроса на «отлично».

Одним из ключевых направлений работы клиентского сервиса Tele2 является поддержка пользователей в интернете. Операторы консультируют абонентов по электронной почте, в мессенджерах Viber и Telegram и онлайн-чате на tele2.ru. Также на вопросы клиентов отвечают официальные представители компании в популярных социальных сетях.