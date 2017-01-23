Иркутянка сдвинула с места два трамвайных вагона в 20-градусный мороз (видео)

Оксана Кошелева также мечтает сдвинуть с места самолёт и океанский лайнер.

Жительница Иркутска Оксана Кошелева в 20-градусный мороз протащила по рельсам два трамвайных вагона весом около 42 тонн.

Девушка является мастером спорта по пауэрлифтингу и многократной победительницей всероссийских соревнований по силовому многоборью. Её прозвище — Скала.

Ранее Кошелева сдвигала с места трамвайный вагон весом 17 тонн, «КамАЗ» (16 тонн) и вертолёт «Ми-8» (8,5 тонн). Летом 2016 года иркутянка вместе со спортсменкой Анастасией Москалевой протащила погрузчик Kalmar Global (64 т).

Как сообщает «РИА Новости», Кошелева первая в мире протащила два трамвайных вагона в морозную погоду. Спортсменка рассказала журналистам, что хочет сдвинуть с места самолёт и океанский лайнер.

«Обычно мы тренируемся в трамвайном депо. Нас часто спрашивают, зачем вам это. Просто у меня есть цель — я хочу установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса», — цитирует издание Кошелеву.

Отмечается, что летом 2017 года спортсменка планирует уехать на тренировки на Байкал. Оксана Кошелева сожалеет, что больших кораблей на Байкале нет. «Придется ехать за рекордом в Австралию», — добавила иркутянка.