Испания обвинила в каталонском кризисе «хакеров из России»

Мадрид намерен поднять этот вопрос на совещании глав МИД ЕС.

Член испанского правительства Иньиго Мендез де Виго заявил, что Испания намерена официально поднять вопрос о вмешательстве российских хакеров в ситуацию Каталонии, сообщает газета El Pais.

«Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые были замечены в социальных сетях, поступили с территории России», — цитирует издание речь де Виго.

О каких именно сообщениях и операциях идёт речь, представитель правительства не уточнил. Но особо отметил, что официальный Мадрид «надеется на серьезное отношение ЕС к этому вопросу».

Напомним, в Испании продолжается политический кризис после прошедшего в Каталонии референдума, на котором было объявлено о независимости региона.