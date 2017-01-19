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Исполнительница культовой песни «Ламбада» погибла в Бразилии

Исполнительница культовой песни «Ламбада» погибла в Бразилии

Полиция бразильского города Саукарема обнаружила тело певицы Лоалвы Браз, сообщает портал UOL. Обгоревшее тело Лоалвы нашли в её собственной машине, припаркованной на окраине города. Начато расследование, приоритетной для следствия версией является убийство. На момент смерти певице было 63 года. Большую часть жизни Лоалва прожила в Европе, в Бразилию вернулась лишь несколько лет назад, уточняет портал «Life#Новости».

Лоалва Браз прославилась благодаря своим выступлениям во французской группе Kaoma. Все её исполнители были темнокожими выходцами из разных стран Латинской Америки. Вершиной популярности для коллектива стал 1989 год, когда песня «Ламбада» популярной во всём мире. Впоследствии выяснилось, что текст и музыка песни – плагиат. Права на песню принадлежали боливийской группе Los Kjarkas, в оригинале композиция называлась Llorando se fué.

Текст: Аркадий Кимеев.

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