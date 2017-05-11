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В новокузнецкой администрации появилось новое управление

И. о. главы Новокузнецкого района назначен Дмитрий Беспалов

В новую должность он вступил с 10 мая 2017 года.

Временно исполняющим обязанности главы Новокузнецкого района назначен Дмитрий Беспалов, об этом сообщили в пресс-службе Новокузнецкого муниципального района. Ранее эту должность занимал Евгений Манузин, который сейчас находится под следствием из-за превышения должностных полномочий. В конце апреля Совет народных депутатов принял его отставку.

И. о. главы Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов ранее занимал должность руководителя управления по социальному развитию Центрального района Новокузнецка. Известно, что в прошлом он занимался тренерской деятельностью, являлся президентом футбольного клуба «Металлург».

                           Дмитрий Беспалов.

До Беспалова должность и. о. начальника Новокузнецкого района занимал Андрей Шарнин. С 10 мая он начал работать в качестве замглавы по сельскому хозяйству.

                           Андрей Шарнин.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org, пресс-служба Новокузнецкого муниципального района.

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