И. о. главы Новокузнецкого района назначен Дмитрий Беспалов

В новую должность он вступил с 10 мая 2017 года.

Временно исполняющим обязанности главы Новокузнецкого района назначен Дмитрий Беспалов, об этом сообщили в пресс-службе Новокузнецкого муниципального района. Ранее эту должность занимал Евгений Манузин, который сейчас находится под следствием из-за превышения должностных полномочий. В конце апреля Совет народных депутатов принял его отставку.

И. о. главы Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов ранее занимал должность руководителя управления по социальному развитию Центрального района Новокузнецка. Известно, что в прошлом он занимался тренерской деятельностью, являлся президентом футбольного клуба «Металлург».

Дмитрий Беспалов.

До Беспалова должность и. о. начальника Новокузнецкого района занимал Андрей Шарнин. С 10 мая он начал работать в качестве замглавы по сельскому хозяйству.

Андрей Шарнин.