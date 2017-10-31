Испытания седана из проекта «Кортеж» на полигоне сняли на видео

Работа над «Кортежем» ведётся с 2013 года.

Прототипы представительских седанов из проекта «Кортеж» на единой модульной платформе тестируют на полигоне НАМИ. Видео с заездами опубликовало издание «Авторевю».

Ранее стало известно, что в рамках проекта «Кортеж» разработают несколько моделей: седан, минивэн, вседорожник и лимузин для первых лиц страны. По данным motor.ru, в моторную линейку этих машин войдут несколько агрегатов, в том числе V8 мощностью 650 л.с. и 4-цилиндровый двигатель с отдачей в 250 «лошадей». Самым производительным станет 12-цилиндровый 850-сильный турбомотор. Трансмиссия – девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Авто будут выпускать под брендом Aurus – от слов Aurum (лат. – «золото») и Russia. Первые 12 лимузинов планируют собрать до конца 2017 года, а в 2018-м в продажу поступят седаны и внедорожники.