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Исследователи назвали дату энергетической катастрофы на Земле

Исследователи назвали дату энергетической катастрофы на Земле

По мнению учёных, катастрофа может произойти в середине 21 века из-за критических изменений на Солнце.

Исследователи из Великобритании и США назвали дату энергетической катастрофы на Земле. По мнению специалистов, кризис электронных устройств на планете может произойти из-за критических изменений на Солнце.

Эксперты прогнозируют, что в середине 21 века солнечная активность достигнет минимума. Из-за этого на Земле изменится климат. Кроме этого, произойдёт сокращение гелиосферы, передаёт «ФАН». В итоге так называемые космические лучи повлияют на работу электронных систем на Земле.

Предполагается, что прогнозы учёных могут стать реальностью уже к 2047 году.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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