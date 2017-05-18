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Исследователи назвали причину трети смертей в мире

Исследователи назвали причину трети смертей в мире

Выводы учёных основаны на статистике за 1990-2015 годы.

Учёные из 133 стран назвали причину трети смертей в мире – сердечно-сосудистые заболевания. Выводы экспертов основаны на статистике за 1990-2015 годы, сообщает «Лента.Ру».

Самый высокий показатель смертности от таких заболеваний зафиксировали в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Океании. При этом самый низкий – в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании.

В 2015 году в мире специалисты зарегистрировали более 400 млн человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и почти 18 млн случаев смерти от них. За последние 25 лет средний показатель смертности по этой причине снизился. Однако в последнее время исследователи говорят о том, что этот прогресс замедлился.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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