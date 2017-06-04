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Исследователи обнаружили «вход» в параллельную вселенную

Исследователи обнаружили «вход» в параллельную вселенную

Открытие сделали учёные из Даремского университета.

Исследователи обнаружили «вход» в параллельную вселенную. Открытие сделали учёные из Даремского университета, сообщает «ФАН».

Ранее, в 2015 году, специалисты нашли участок, в котором меньше всего находится галактик. Это место эксперты назвали «холодным пятном».

Новое исследование показало, что это место может быть свидетельством существования параллельной вселенной. «Холодное пятно» могло остаться после того, как наша вселенная много лет назад столкнулась с другой вселенной.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Google Images.

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