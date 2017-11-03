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Исследователи обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату

Исследователи обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату

Учёные полагают, что ранее неизвестная область пустоты может быть тайной гробницей.

Физики нашли в пирамиде Хеопса ранее неизвестную область пустоты. Исследователи считают, что она может быть тайной гробницей или проходом в неё, пишет РИА Новости.

По данным «Интерфакса», открытие стало возможным благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей. Учёные использовали методику мюонной радиографии, с помощью которой можно визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в неё.

«Когда мы увидели эту зону пустоты, то бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке», – сказал Мехди Таюби из института HIP в Париже.

Пирамиду Хеопса возвели примерно 4,5 тыс. лет назад во времена правления IV древнеегипетской династии. Это один из крупнейших и древнейших исторических памятников на Земле.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pxhere.com.

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