Исследователи обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату

Физики нашли в пирамиде Хеопса ранее неизвестную область пустоты. Исследователи считают, что она может быть тайной гробницей или проходом в неё, пишет РИА Новости.

По данным «Интерфакса», открытие стало возможным благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей. Учёные использовали методику мюонной радиографии, с помощью которой можно визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в неё.

Une cavité de 30m de long confirmée de manière irréfutable au cœur de la pyramide de #Kheops! #Egypte #Archéologie https://t.co/WFy0qNsQzk — Bernadette Arnaud (@NarudaaArnaud) November 2, 2017

«Когда мы увидели эту зону пустоты, то бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке», – сказал Мехди Таюби из института HIP в Париже.

Пирамиду Хеопса возвели примерно 4,5 тыс. лет назад во времена правления IV древнеегипетской династии. Это один из крупнейших и древнейших исторических памятников на Земле.