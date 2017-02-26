Исследователи объяснили часть предсказаний Нострадамуса на 2017 год

Астролог предсказал, что в этом году родится ребёнок, которому будут поклоняться «цари мира».

Учёные объяснили часть предсказаний Нострадамуса на 2017 год. По словам астролога, жившего около 500 лет назад, в этом году должен родиться ребёнок, которого узнает весь мир. Когда он вырастет, ему станут поклоняться даже «цари мира» и признают главным над собой, передаёт «ФАН».

Согласно пророчеству, этот ребёнок должен появиться на свет в холодном краю, около «малахитовой горы». Из этого исследователи сделали вывод, что Нострадамус имел в виду российский Урал, где во времена жизни астролога находились большие залежи малахита, сообщает «Телеканал 360».

Эксперты отметили, что для понимания пророчества им пришлось потратить несколько лет.