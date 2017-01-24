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Исследователи подсчитали продолжительность сна среднестатистического россиянина

Исследователи подсчитали продолжительность сна среднестатистического россиянина

Учёные также узнали, сколько спят жители других стран.

Американские и австралийские учёные подсчитали продолжительность сна среднестатистического россиянина и жителей других стран. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на имеющиеся в её распоряжении материалы исследования.

Для России средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут. Как выяснили эксперты, граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.

Меньше всего спят в Японии – 7 часов и 16 минут, а дольше всех – в Аргентине (10 часов и 16 минут). Отмечается, что за исследованный временной период средняя продолжительность сна сильнее всего снизилась в Европе и выросла в Восточной Азии. В Северной Америке она остается почти неизменной.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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