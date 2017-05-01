Исследователи создадут реалистичную секс-куклу за 30 млрд долларов США

Исследователи создадут реалистичную секс-куклу. Предполагается, что она сможет общаться со своим владельцем. На создание такой игрушки для взрослых может уйти 30,6 млрд долларов США, сообщает «Рен-ТВ».

В частности, разработчики из Великобритании отмечают, что такие куклы должны уметь поддержать разговор со своими владельцами, а также запоминать то, что те говорили им ранее. Специалисты также планируют «создать» разные психологические типы личности для секс-игрушки, передаёт «ФАН».

Кроме того, кукла будет обладать собственным взглядом на мир и сможет отстаивать свою точку зрения. Эксперты сообщают, что поведение куклы, основанное на искусственном интеллекте, установит в секс-индустрии новую планку.