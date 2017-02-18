Источник: таксист рассказал полиции, что увёз Романа Самборского в Новосибирск

В таштагольскую полицию 18 февраля обратился местный таксист и рассказал, что человека, похожего на пропавшего в Шерегеше 13 февраля сноубордиста Романа Самборского, он отвёз в Новосибирск, сообщил Сибдепо информированный источник.

То, что Роман покинул горнолыжный курорт, подтверждают и записи камер наружного наблюдения, однако только сейчас появилась конкретная информация, куда именно мог отправиться турист. По словам таксиста, о том, что по всему району разыскивают какого-то сноубордиста, он узнал недавно, поэтому так поздно обратился в полицию.

«Таксист рассказал, что ещё в день исчезновения человек похожий на Романа Самборского в горнолыжном костюме вместе со сноубордом сел к нему в такси и попросил отвезти в Новосибирск, только никому не говорить об этом», — сообщил источник.

В данный момент полиция проверяет эту информацию, тем временем поиски Романа Самборского продолжаются, но уже за пределами Шерегеша.

«Ребята я всем благодарна!!! Спасибо Вам огромное за Вашу поддержку и помощь! Мне сказали, что Ромы тут 100% нет! В Шерегеше поиск прекращается! Сейчас я сама жду от них какой-то информации!!!», — написала на своей странице в соцсети жена сноубордиста Лера (стилистика и орфография авторские — Прим. корр.).

Напомним, 18 февраля днём поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» выдал непроверенную информацию о том, что сноубордист найден живым.

29-летний сноубордист-фрирайдер Роман Самборский из Бердска без вести пропал в Шерегеше 13 февраля. Вместе с родственниками Роман поехал кататься по склонам горы Зелёная, где намеренно разминулся с близкими, а затем не пришёл в условленное место в назначенное время. С тех пор ведутся его поиски.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Самборского, просят позвонить в полицию по телефону 02. Роман был одет в тёмно-синий горнолыжный костюм и шлем с камерой GoPro. На вид ему 25-30 лет, рост около 180 см. Пропавший имеет худощавое телосложение, тёмные волосы и серо-голубые глаза.