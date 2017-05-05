Источник: женщин и детей ударило током в бассейне спорткомплекса «Северный»

В четверг, 4 мая, в одном из кемеровских бассейнов удар током получили три женщины и три малолетних ребёнка. Сотрудники спорткомплекса сразу же вызвали скорую помощь пострадавшим. Медики не выявили у женщин с детьми серьёзных травм, полученных при ударе током, однако одну маму с ребёнком госпитализировали до утра 5 мая. По данным источника Сибдепо, знакомого с ситуацией, инцидент произошёл в спорткомплексе «Северный» по улице Нахимова, 248.

Редакции не удалось связаться с директором спортивной школы, входящей в состав спорткомплекса, в бассейне которой случилось ЧП, однако её сотрудники сообщили, что Любовь Ревенко уехала «в область» решать вопросы, связанные с происшествием.

«В настоящее время директора (МАУ ДО «ДЮСШ №1» — прим. редакция) нет на месте. Она уехала в область как раз по этому вопросу, как мы поняли», — прокомментировали происшествие онлайн-журналу в спорткомплексе «Северный».

Напомним, областной Следком организовал проверку после поражения током детей и женщин в бассейне.