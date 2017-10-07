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Иван Ургант пошутил про кемеровчанина, который отдал миллион рублей лжецелительнице

Иван Ургант пошутил про кемеровчанина, который отдал миллион рублей лжецелительнице

Кемерово вновь обсудили в эфире Первого канала.

Кемерово вновь стал поводом для шуток на Первом канале. 6 октября в эфир вышел новый выпуск программы «Вечерний Ургант», в котором ведущий пошутил про кемеровчанина, отдавшего целительнице за возвращение супруги в семью 1,2 миллиона рублей.

По традиции в начале программы Иван Ургант в рамках рубрики «Это здорово, это здорово, это очень хорошо!» рассказал зрителям о самых смешных и нелепых новостях со всего мира. В списке оказалась и столица Кузбасса.

«Кемеровчанин заплатил магу один миллион 200 тысяч рублей за возвращение жены. Это здорово, что легендарная кемеровская школа магии по-прежнему на высоте», –  поиронизировал шоумен.

Напомним, кемеровчанин по объявлению в газете нашёл контакты целительницы. За несколько телефонных сеансов женщина пообещала помочь с проблемами со здоровьем и вернуть в семью супругу.

Ранее Кемерово и его жители уже становились предметом шуток в эфире Первого канала. Так, в апреле 2017 года в программе «Вечерний Ургант» обсудили кемеровчанина, который уронил светофор. А буквально в конце сентября Иван Ургант иронизировал над снимком Валерия Сюткина, который тот сделал в Кемерове рядом с новым арт-объектом на набережной Томи.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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