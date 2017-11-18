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Из бутика в кемеровском ТЦ изъяли поддельную одежду Nike и Adidas

Из бутика в кемеровском ТЦ изъяли поддельную одежду Nike и Adidas

426 единиц товара с признаками контрафактности нашли сотрудники полиции и таможенники.

В одном из торговых центров Кемерова таможенники и полицейские нашли 426 единиц поддельной спортивной одежды. Её продавали как изделия известных фирм Nike и Adidas.

«Продукция была изъята, а в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ», – рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

Всего с начала 2017 года в Кузбассе выявили 10 997 единиц контрафактных товаров. В их число вошли женские капроновые колготки, флеш-накопители, духи, наушники, а также медицинское оборудование и компакт-диски.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: http://sportvtule.ru/

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