Из бутика в кемеровском ТЦ изъяли поддельную одежду Nike и Adidas

В одном из торговых центров Кемерова таможенники и полицейские нашли 426 единиц поддельной спортивной одежды. Её продавали как изделия известных фирм Nike и Adidas.

«Продукция была изъята, а в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ», – рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

Всего с начала 2017 года в Кузбассе выявили 10 997 единиц контрафактных товаров. В их число вошли женские капроновые колготки, флеш-накопители, духи, наушники, а также медицинское оборудование и компакт-диски.