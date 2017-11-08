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Из-за аварии на ГРЭС на время оказалась обесточенной шахта «Южкузбассугля»

Из-за аварии на ГРЭС на время оказалась обесточенной шахта «Южкузбассугля»

В Кузбассе без электроснабжения остались часть предприятий местной промышленности и шахта «Алардинская».

В Калтане из-за сбоя в системе электроснабжения на некоторое время оказалась отключены  несколько турбогенераторов шахты Алардинской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

«В 00:37 мск на Южно-Кузбасской ГРЭС (управляющая компания «Мечел-Энерго») действием защиты отключилась вторая секция 110 кВ, станция снизила нагрузку до нуля без потери собственных нужд, также обесточен один из трансформаторов на подстанции «Малиновская» – цитирует агентство сообщение компании.

Общая мощность отключенных потребителей — 21 МВт.

В ГУ МЧС по области Сидепо рассказали, что рабочие из шахты вышли самостоятельно, эвакуация силами сотрудников ВГЧС не проводилась.

В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

Шахта «Алардинская» — «дочка» АО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь». Южно-Кузбасская ГРЭС входит в «Мечел-Энерго».

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

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