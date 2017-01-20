Из-за бракованных подушек безопасности под отзыв попали 100 млн авто по всему миру

Из-за бракованных подушек безопасности фирмы Takata под отзыв попали 100 млн автомобилей по всему миру. Только в США на ремонт отправили 42 млн машин, пишет Motor.ru. Это крупнейшая сервисная компания в истории мирового автопрома, добавляет издание.

Известно, что из-за бракованных подушек Takata свои автомобили вынуждены были отремонтировать Honda, Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daimler, Dodge, Ferrari, Fisker, Ford, GMC, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Ram, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota и Volkswagen.

Ранее Takata выплатила автопроизводителям 1 млрд долларов компенсации. Впервые о дефектах своих подушек безопасности компания заявила ещё в 2006 году. С того момента из-за некорректно сработавших во время ДТП подушек 12 человек погибли, ещё 180 получили травмы.