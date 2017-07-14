Из-за финансовых проблем Vertu закроет производство в Великобритании

Работы лишатся более 200 человек.

Британский производитель смартфонов класса люкс Vertu закроет производство в стране из-за финансовых проблем. Работы лишатся более 200 человек, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники британского офиса занимались отделкой устройств. В работе они использовали дорогие материалы – натуральную кожу и драгоценные камни.

Как передаёт «РБК», производство будет закрыто из-за долгов компании в 128 млн фунтов.

О финансовых проблемах Vertu стало известно после того, как компанию в марте 2017 года купил турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан. Сотрудники жаловались, что новый работодатель задерживает зарплату. Также выяснилось, что разработчики перестали перечислять деньги в пенсионный фонд и задолжали производителям компонентов, передаёт Life.

Стоит отметить, что сам Мурат Хакан Узан настроен оптимистично. Он намерен возродить бренд в будущем.