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Из-за финансовых проблем Vertu закроет производство в Великобритании

Из-за финансовых проблем Vertu закроет производство в Великобритании

Работы лишатся более 200 человек.

Британский производитель смартфонов класса люкс Vertu закроет производство в стране из-за финансовых проблем. Работы лишатся более 200 человек, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники британского офиса занимались отделкой устройств. В работе они использовали дорогие материалы – натуральную кожу и драгоценные камни.

Как передаёт «РБК», производство будет закрыто из-за долгов компании в 128 млн фунтов.

О финансовых проблемах Vertu стало известно после того, как компанию в марте 2017 года купил турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан. Сотрудники жаловались, что новый работодатель задерживает зарплату. Также выяснилось, что разработчики перестали перечислять деньги в пенсионный фонд и задолжали производителям компонентов, передаёт Life.

Стоит отметить, что сам Мурат Хакан Узан настроен оптимистично. Он намерен возродить бренд в будущем.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://www.flickr.com/

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