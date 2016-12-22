Из-за морозов в Кузбассе отменили несколько междугородних автобусных рейсов

В Кемеровской области из-за морозов отменили несколько автобусных междугородних рейсов. На маршрут не вышел автобус из Томска в Новокузнецк на 21:50 22 декабря, в обратном направлении автобус на 23:10 также не поедет.

Также сотрудниками Кузбасспассажиравтотранса были организованы стыковочные рейсы в направлении Новосибирска, Белокурихи, Красноярска и Барнаула.

Пассажирам рекомендуется брать с собой в поездки больше тёплых вещей.

Ранее Сибдепо сообщал о том, что в конце недели в Кузбассе похолодает до -41°С.