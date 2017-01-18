Из-за нехватки средств в Карелии запретили проводить крещенские купания

По мнению местных властей, они не должны организовывать христианский праздник за свой счёт.

В администрации города Лахденпохья республики Карелия заявили о том, что в этом году местным жителям запрещено купаться в проруби на Крещение. По мнению главы города Андрея Матвеева, городские власти не должны тратить средства из своего бюджета на организацию христианского праздника, пишет журнал «Республика».

Матвеев отметил, что за организацию крещенских купаний должна отвечать церковь, а не власти, ведь данный праздник не является «социальным». По его словам, церковнослужители ни разу не просили местные власти помочь им подготовить купели для купаний местных жителей.

«Крещенские купания — это не социальный праздник. Почему я должен его организовывать? Если церковь хочет — пусть проводит. Понадобится помощь — поможем, чем сможем», – цитирует издание заявление градоначальника.

Стоит отметить, что в ночь с 18 на 19 января в городе всё-таки будет работать частная прорубь, однако сотрудники мэрии и МЧС будут отгонять местных жителей от купели во избежание несчастных случаев.

Если хотите знать, как крещенские купели будут работать в областном центре, читайте материал: Всё о работе крещенских купелей в Кемерове